Beş gündür aranıyordu, acı haber geldi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu.

Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Drone yardımıyla yapılan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.