Beş gündür haber alınamıyordu, yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın’da yalnız yaşayan bir adam, evinde ölü bulundu.



Olay, Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında yaşayan ve kendisinden beş gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Akif Barutçu’nun hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.