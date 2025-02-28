Beş gündür haber alınamıyordu, yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın’da kendisinden beş gündür haber alınamayan 77 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Beş gündür haber alınamıyordu, yaşadığı evde ölü bulundu

’da yalnız yaşayan bir adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında yaşayan ve kendisinden beş gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Akif Barutçu’nun hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beş gündür haber alınamıyordu, yaşadığı evde ölü bulundu - 1

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler girdikleri evde şahsı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Barutçu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Barutçu’nun haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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