Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevlerle mücadele sürüyor. Manisa’nın Alaşehir, Adana’nın İmamoğlu, Balıkesir’in Dursunbey ilçeleri ile Kütahya kent merkezinde ormanlık alanda, Aydın’ın Nazilli ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Beş yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir’in Aliağa ilçesinde ise alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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, , , Balıkesir ve Kütahya’da çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Manisa'daki Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda başladı.

Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1 Alaşehir'deki yangına havadan da müdahale ediliyor

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2 Nazilli'deki yangın makilik alanda başladı

NAZİLLİ'DE YANGIN

İkinci yangın haberi ’ın Nazilli ilçesinden geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Beğerli Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 3 Adana'daki yangında helikopterler bölgeye sevk edildi

ADANA'DA ORMANA SIÇRADI

'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 4 Balıkesir'de yangına havadan müdahale ediliyor

BALIKESİR'DE

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

KÜTAHYA KENT MERKEZİNDE

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 5 Aliağa'daki yangın kontrol altında

ALİAĞA’DA

İzmir’in Aliağa ilçesinde de orman yangını çıktı.

, liman yakınlarında saat 14.30’da başladı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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