Beş ilde İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakkari, Bitlis, Kırşehir, Nevşehir ve Sinop'ta İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Beş ilde İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre;

- Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Bitlis ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,

- Hakkâri ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin ‘Hakkâri ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,

- Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Kırşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,

- Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Nevşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,

- Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Sinop ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine karar verildi.

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