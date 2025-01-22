Beş ilde İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre;



- Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Bitlis ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,



- Hakkâri ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin ‘Hakkâri ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,



- Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Kırşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,



- Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Nevşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,



- Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Sinop ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine karar verildi.