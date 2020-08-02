Beş ilde orman yangını

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 23:17
Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, İzmir-Menderes, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa-Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.
BAKAN PAKDEMİRLİ NTV'DE BİLGİ VERDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli, "Yangınlar ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.