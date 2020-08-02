Beş ilde orman yangını

İzmir başta olmak üzere 5 ilde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 23:17

Beş ilde orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına ilişkin fotoğraf

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Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, İzmir-Menderes, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa-Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ NTV'DE BİLGİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. 

Pakdemirli, "Yangınlar ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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