Beş ilde orman yangını (Bakan Pakdemirli NTV'de bilgi verdi)

İzmir başta olmak üzere 5 il 6 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. NTV ekranında yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor'' dedi. Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını da ekledi.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 17:41

Beş ilde orman yangını (Bakan Pakdemirli NTV'de bilgi verdi)
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına ilişkin fotoğraf

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Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa- Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor. 

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ NTV'DE BİLGİ VERDİ

NTV ekranında yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı. 

Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.  

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi. 

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