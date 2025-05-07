Beş kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da bir motosiklete beş kişi bindi.

Yıldırım'daki Ankara Yolu Caddesi'nde çocuklarında bulunduğu beş kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti.

Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi'nde tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.