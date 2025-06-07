Beş kuyumcudan 3 milyon liralık vurgun! 16 yaşında 51 suç kaydı var

Olay, 13 Mayıs'ta Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi.

Şüphelilerin aynı yöntemle beş kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

