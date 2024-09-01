Beş noktada çıkan orman yangınının şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alandaki 5 farklı noktada yangın çıkaran şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Beş noktada çıkan orman yangınının şüphelisi yakalandı

Alanya'da orman yangınlarının şüphelisi yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi.

İddiaya göre S.Ç. (25) isimli şüpheli, 5 farklı noktada çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemelerde şüpheliye ait olan yangın çıkarma aparatı ve çakmak ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Çıkan yangınların ise itfaiye ve orman ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Eylül gelince Karasu sahilleri boşaldı

Eylül gelince Karasu sahilleri boşaldı

Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

15 yaşındaki çocuk trafikte dehşet saçtı

15 yaşındaki çocuk trafikte dehşet saçtı

Tersane İstanbul açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik

Tersane İstanbul açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik

Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...