Beş şehirde 1 milyar 200 milyon liralık operasyon: 26 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş şehirde, beş ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 26 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, MASAK raporuyla bu şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi olduğunun belirlendiğini kaydetti.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş şehirde, beş ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.
Operasyon kapsamında 41 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 26'sının tutuklandığını, dokuz şüpheli için de adli kontrol kararı alındığını açıkladı.
1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, tutuklanan şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon lira para hareketi tespit edildi.
Bakan Yerlikaya söz konusu banka hesapları hakkında tedbir kararı alındığını da kaydetti.
