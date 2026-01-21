Beş şehirde kaçak ilaç operasyonu. 54 şüpheli gözaltında
21.01.2026 08:17
Foto: Arşiv
İstanbul merkezli beş şehirde kaçak ilaç operasyonu yapıldı. Operasyonda binlerce adet ilaç ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli beş şehirde yapılan kaçak ilaç operasyonunda binlerce adet ilaç ele geçirildi.
Operasyon iki ayakta gerçekleşti.
İstanbul'da kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan şüphelilere yönelik baskın yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi. Polis 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
DÖRT İLDE 33 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da da baskınlar yapıldı.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 34 şüpheliden 33'ü yakalandı. Adreslere yapılan baskınlarda binlerce kutu ilaç ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.