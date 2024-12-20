Beş şehirde organize suç örgütlerine operasyon: 24 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla’da beş ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.



Operasyonlar sonucu Manisa’da E.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum’da E.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli’nde M.T.’nin elebaşılığını yaptığı, Muğla’da R.T.’nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul’da T.K.’nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 38 şüpheli yakalandı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Şüphelilerin 24’ü tutuklanırken, 11’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Üç şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.



Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından haklarında işlem başlatıldı.

4 LÜKS ARACA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.



Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.