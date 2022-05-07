Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberler - İHA 07.05.2022 - 17:17

Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü
E.B. beş yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (sağda) öldürmüştü.

'da bir kadın beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü.

Dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.

BEŞ YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Dün gece kocası Doğukan Bağ’ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.’nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.’nin üç yıl ceza evinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

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