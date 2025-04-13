Beş yıldır aranıyordu, Kadıköy'de yakalandı

Hakkında 7 ayrı dosyada 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.K., Kadıköy'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle beş yıldır aranan H.C.K.’nin Kadıköy’de olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler H.C.K.’yi bir evde gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 7 aranması olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, şüphelinin 2020'den bu yana arandığı da öğrenildi.

Hükümlü H.C.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.