Beş yıldır aranıyordu, odunların arasından çıktı

Eskişehir'de firari hükümlü, odunların arasında yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve beş yıldır aranan Y.D. isimli zanlı, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş şekilde yakalandı.

Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı.

Firari zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.