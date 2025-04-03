Beş yıldır yıkılmayı bekliyor, mahalleli tedirgin

Manisa’da 2020’te tahliye edilen bina, beş yıldır yıkılmayı bekliyor.



Şehzadeler ilçesindeki Murat Caddesi’nde bulunan Uzun Apartmanı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası hasar görerek 24 Şubat 2020’de tahliye edildi.



1992 yılında belediyeden ruhsat alarak yedi kat olarak yapılan binanın kat malikleri binayı kentsel dönüşüme sokarak yeniden inşa etmek istedi.

Ancak bölgenin tarihi Çeşnigir Camisi’nden dolayı sit alanı olması sebebiyle yedi kat olan imar planının iki kata düşürüldüğünü öğrendiler.