Beş yıldır yıkılmayı bekliyor, mahalleli tedirgin
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2020 yılında tahliye edilen yedi katlı bina, site alanında bulunmasından dolayı yıllardır yıkılmayı bekliyor.
Manisa’da 2020’te tahliye edilen bina, beş yıldır yıkılmayı bekliyor.
Şehzadeler ilçesindeki Murat Caddesi’nde bulunan Uzun Apartmanı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası hasar görerek 24 Şubat 2020’de tahliye edildi.
1992 yılında belediyeden ruhsat alarak yedi kat olarak yapılan binanın kat malikleri binayı kentsel dönüşüme sokarak yeniden inşa etmek istedi.
Ancak bölgenin tarihi Çeşnigir Camisi’nden dolayı sit alanı olması sebebiyle yedi kat olan imar planının iki kata düşürüldüğünü öğrendiler.
KENDİ KENDİNE YIKILMAYA BAŞLADI
2020’de boşaltılan ve atıl durumda kalan binadan zaman zaman büyük parçalar kaldırıma düşerken sadece binanın ön ve arka kısmında zabıtanın koyduğu demir parmaklıklarla önlem alındı.
Mahallede sakinleri kendi kendine yıkılmaya başlayan bina için önlem alınmasını istedi.
Uzun Apartmanı’nın hemen yanındaki binada esnaflık yapan Muhammet Al, "7 kata zamanında imar verilmiş ama burası sit alanı yıkım yapılamıyor. Sonraki 4 katın sahipleri dava açmışlar. Mahkeme sürüyor kendi dairelerinin ne olacağıyla ilgili. Yıkılmamasının sebebi budur.” diye konuşltu.
Hasarlı binanın yanındaki binalara yaslanarak ayakta kaldığını anlatan Al, “Zaman zaman büyük parçalar düşüyor. Çok tehlikeli.” ifadelerini kullandı.
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