Besi çiftliğinde metan gazından zehirlenip öldüler

Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde görüldü.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TEMİZLİK İÇİN GÜBRE ÇUKURUNA GİRMİŞLER

Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.