Besicinin feci ölümü: Yem karma makinesine düştü

Denizli'de yem karma makinesine düşen adam feci şekilde can verdi.

Olay, Kale'ye bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ailesiyle birlikte besicilik yapan İsmet Akca, hayvan yemi hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdı.

Makineye saman atan besici, sıkışan samanları ayağıyla itmek istedi.

Bu sırada bacağını makinenin bıçaklarına kaptıran İsmet Akca içeriye sürüklenmeye başladı.

Bu esnada Akca'nın gelini durumu fark edip makineyi durdursa da bu çabası kayınbabasının makinenin içerisine düşmesini engelleyemedi.

Yem makinesinin içerisine düşen besici, feci şekilde yaşamını yitirdi.