Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın öldürüldüğü saldırı kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

Zanlı, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigo Seyit Subaşı ile tartıştığını, maç sonrası maktülün kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini iddia etti. Dün de AVM'de karşılaştıklarında da kendisine ateş açıldığını öne sürdü.



SALDIRI ANI KAMERADA



Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.