Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında? (Rıza Akpolat'ın özgeçmişi)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı karar verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında?
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.
Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.
Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda %73'lük rekor oy alarak Beşiktaşlılar tarafından bu onurlu göreve layık görüldü. İki kız çocuğu babası olan Rıza Akpolat, 21 Temmuz 2024 tarihinde eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.
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