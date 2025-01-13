Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında? (Rıza Akpolat'ın özgeçmişi)

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.



Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.



Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda %73'lük rekor oy alarak Beşiktaşlılar tarafından bu onurlu göreve layık görüldü. İki kız çocuğu babası olan Rıza Akpolat, 21 Temmuz 2024 tarihinde eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.