Beşiktaş Belediyesi soruşturması: 6 şoför tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.



Operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.



Savcılıkta ifadeleri alınan Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

