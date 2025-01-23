Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Belediye başkan vekili belli oldu

Beşiktaş Belediyesi’nde bugün başkan vekili seçimi yapıldı.



Seçimde tek aday vardı. Belediye meclisinin en genç üyesi Ömer Rasim Şişman, başkan vekilliğine aday gösterildi.



Aynı zamanda Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Ömer Rasim Şişman, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.



NE OLMUŞTU?



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



Tutuklanan Akpolat, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.