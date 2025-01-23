Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Belediye başkan vekili belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi, başkan vekilini seçti. Tek aday olarak gösterilen en genç meclis üyesi Ömer Rasim Şişman, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili oldu.

Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Belediye başkan vekili belli oldu

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Belediyesi’nde bugün başkan vekili seçimi yapıldı.

Seçimde tek aday vardı. Belediye meclisinin en genç üyesi Ömer Rasim Şişman, başkan vekilliğine aday gösterildi.

Aynı zamanda Kent Konseyi Genel Sekreteri olan Ömer Rasim Şişman, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Tutuklanan Akpolat, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

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