Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı
Beşiktaş Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.
Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 17 Ocak tartihinden beri suç örgütüsü soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
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