Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

DHA'nın aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş Belediyesi'ne çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

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Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar ise aranıyor. 

Beşiktaş Belediyesi'ne çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan düzenlendi. Eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı da gelen bilgiler arasında. 

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