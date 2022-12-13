Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İrtikap ve Rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesi'nin eski yönetimine operasyon başlatıldı.



Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haksız mal edinme, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örenk, Hüseyin Avmi Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Soruşturma 2016'daki müfettiş raporlarına dayanıyor.



Çoğunluğu belediyenin eski yönetimine mensup kişilerin yakalanması için yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Mali Polis, İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda, şu ana kadar 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Baskın yapılan adreslerde çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulduğu aktarıldı.



HAZİNEDAR KASTAMONU'DA YAKALANDI



Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemlerine başlanırken firari olarak aranan Murat Hazinedar'ın ise Kastamonu'da yakalandığı bildirildi. Tosya ilçesinde yakalanan Hazinedar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.



Savcılıkça yürütülen soruşturmanın, 2016’da başlatılan incelemelere dayanan müfettiş raporlarından çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 15'i "müşteki" sıfatıyla olmak üzere 47 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemlerine başlanırken firari olarak aranan Murat Hazinedar'ın ise Kastamonu'da yakalandığı bildirildi. Tosya ilçesinde yakalanan Hazinedar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.



Savcılıkça yürütülen soruşturmanın, 2016’da başlatılan incelemelere dayanan müfettiş raporlarından çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 15'i "müşteki" sıfatıyla olmak üzere 47 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.