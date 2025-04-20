Beşiktaş çarşıda cinayet: Suç kaydı yok, tetikçi olduğunu itiraf etti
İstanbul Beşiktaş’ta eşiyle birlikte işlettiği kafede oturan 44 yaşındaki Cengiz Şire, arkasından yaklaşan saldırgan tarafından tek kurşunla vuruldu. Şire, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Silahlı saldırgan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı ve sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.
Beşiktaş'ta eşiyle birlikte işlettikleri kafede sohbet eden Cengiz Şire’ye yönelik saldırı planlı şekilde gerçekleştirildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre saldırgan, olay öncesinde uzun süre kafeye yakın bir noktada bekledi, çevreyi gözetledi.
22 yaşındaki saldırgan, yüzünü kapüşonla gizledikten sonra kafeye yöneldi. Cengiz Şire’nin arkasından yaklaşıp silahını çıkardı ve tek el ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Ancak İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan takip sonucu Edirne’de yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.
TETİKÇİ OLARAK TUTULDU
Gözaltına alınan saldırganın suç kaydının olmadığı belirlendi. Saldırgan ilk sorgusunda, tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti. Polisin cinayeti azmettirenleri yakalama çalışmaları sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Silahlı Saldırı
- İstanbul Beşiktaş