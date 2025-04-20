Beşiktaş çarşıda cinayet: Suç kaydı yok, tetikçi olduğunu itiraf etti

İstanbul Beşiktaş’ta eşiyle birlikte işlettiği kafede oturan 44 yaşındaki Cengiz Şire, arkasından yaklaşan saldırgan tarafından tek kurşunla vuruldu. Şire, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Silahlı saldırgan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı ve sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.

Beşiktaş çarşıda cinayet: Suç kaydı yok, tetikçi olduğunu itiraf etti

Beşiktaş'ta eşiyle birlikte işlettikleri kafede sohbet eden Cengiz Şire’ye yönelik saldırı planlı şekilde gerçekleştirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre saldırgan, olay öncesinde uzun süre kafeye yakın bir noktada bekledi, çevreyi gözetledi.

Beşiktaş çarşıda cinayet: Suç kaydı yok, tetikçi olduğunu itiraf etti - 1 Büyük panik yaşayan eşi ve diğer kafelerde oturanlar hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

22 yaşındaki saldırgan, yüzünü kapüşonla gizledikten sonra kafeye yöneldi. Cengiz Şire’nin arkasından yaklaşıp silahını çıkardı ve tek el ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Ancak İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan takip sonucu Edirne’de yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

TETİKÇİ OLARAK TUTULDU

Gözaltına alınan saldırganın suç kaydının olmadığı belirlendi. Saldırgan ilk sorgusunda, tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti. Polisin cinayeti azmettirenleri yakalama çalışmaları sürüyor.

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