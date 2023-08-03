Beşiktaş Çarşı’da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokak Balık Pazarı önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, motosikletliyle sokaktan geçen bir kişi, yoldan geçen başka kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Defalarca ateş eden kişi veya kişiler motosikletliyi boynundan vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşayarak sağa sola koşturdu.