Beşiktaş gemisi kaptanı işinden etti

“Nimitz” sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken “Beşiktaş-M” adlı ticaret gemisiyle çarpıştı.

Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadı ancak kapsamla araştırma başlatıldı.



ABD Donanması, soruşturma sırasında Kaptan Snowden'in görevden alınmasına karar verdi. Snowden'ın görevden alınma kararı, ABD ORdusu tarafından şöyle paylaşıldı:

"Snowden geçici olarak Atlantik Deniz Hava Kuvvetlerine atanacak. Görevden alma, Truman'ın 12 Şubat'ta Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken Beşiktaş-M adlı ticari gemiyle çarpışmasının ardından gerçekleşti. ABD Donanması komuta subaylarını en yüksek standartlarda tutar ve bu standartlar karşılanmadığında onları sorumlu tutmak için harekete geçer. Donanma liderleri Denizcilerine ve gemilerine karşı önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir.



“BEŞİKTAŞ-M” 2003 YILINDA İNŞA EDİLDİ



İnternetteki açık kaynaklarda “Beşiktaş-M” isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.