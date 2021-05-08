Beşiktaş Meydanı'ndaki varyant kaldırılıyor

Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında, Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüş için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı 08.05.2021 - 17:32

Beşiktaş Meydanı'ndaki varyant kaldırılıyor

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Uzun yıllardır kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı yeni meydan düzenlemesi kapsamında kaldırılıyor.

Varyantın kaldırılma çalışmaları öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Ortaköy istikametine gitmek isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

Bu güzergahtaki trafiği etkileyen çalışmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Ortaköy'e dönüşlerin Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklardan sağlanacağı öğrenildi.

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