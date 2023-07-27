Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın: Ekipler bölgede

Yangına ilk müdahale Yıldız Sarayı'nda nöbet tutan özel harekat polisleri tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

Yangın olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında camide hasar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.