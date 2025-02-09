Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi. 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.
Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı. Beşiktaş'ın Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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