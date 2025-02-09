Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'a geldi

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı. Beşiktaş'ın Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.