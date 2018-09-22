İzmir'in Dikili ilçesinde Boya ve dekorasyon işiyle uğraşan Zeki Perişan, 7 yaşında Fenerbahçe takımını tutarken, ilgi duyduğu kızın ağabeyi Beşiktaş taraftarı olduğu için siyah- beyaz renklere sevdalandı. Gönlünü kaptırdığı kız, ailesiyle Almanya'ya taşındı. Ancak Zeki Perişan, Beşiktaş'tan vazgeçmedi.

Geçen zaman içinde siyah beyaz renklere tutkusu arttı. Perişan, Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi Yoğurtçu Yokuşu 46 numaradaki evinin dışını öyle bir süsledi ki; gören her Beşiktaşlının beğenisini kazandı.

Zeki Perişan

Evin ön duvarına kulübün kuruluş tarihini ve 'Belki bir gün Beşiktaş kadar severim seni' sözünü yazan ve bayrak asan Zeki Perişan, iki katlı müstakil evin ön ve yan duvarlarını ise Beşiktaş'ın simgesi kara kartal resimleriyle donattı.

Evin önünden geçen Beşiktaşlılar, dönüp bir daha bakmaya başladı. İlgi gören evin fotoğrafını çekip sosyal medyadan da paylaşan Zeki Perişan, "Bugüne kadar olumsuz hiçbir tepki almadım. Evin önünden küçük çocuklar geçerken 'Anne kartal, Beşiktaş' diyorlar. Pek çok eve kartal resmi yapıp, boyadık. Şu an en büyük isteğim bu yıl Beşiktaş'ta oynayan futbolcularla tanışmak" dedi.

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