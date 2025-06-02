Beşiktaş’ta 150 yıllık ağaç, 3 otomobili hurdaya çevirdi

İstanbul Beşiktaş 'taki olay saat 18:00 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerindeki yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, kökünden koparak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Olayda ağacın üzerine devrildiği araçlar kullanılamaz hale geldi.

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum baya eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.