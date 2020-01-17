Beşiktaş'ta 90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün yaşadı

İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine girilen evde annesi ile yaşıyan bir kadının evinde ölü bulundu.

Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi sokaktaki 4 katlı binada dün akşam saat 20.30 sularında meydana gelen olayda iddiaya göre Şaziye Altuntaşlar (90) ile birlikte yaşayan Nesrin Altuntaşlar’ın (57), yakınları 4 gündür anne ve kızdan haber alamadı.

Şüphe üzerine eve giden Nesrin Altuntaşlar’ın oğlu kötü kokuların geldiğini fark etti. Daha sonra gelen komşular, kadının oğluyla birlikte kapıyı kırarak içeri girdi.

Altuntaşlar’ın oğlu annesinin odada yattığını gördü. Koku nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Şaziye Altuntaşlar’ın yaşadığını, Nesrin Altuntaşlar’ın ise öldüğünü belirledi.



Ekipler, anneyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.



Öte yandan Nesrin Altuntaşlar'ın hayatını 3 gün önce kaybettiği ve yaşlı kadının 3 gündür ölen kızı ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.



Kötü kokular nedeniyle komşular ve çevredeki vatandaşlar maske takarak durabildi.