Beşiktaş'ta ağaçlık alanda yangın

İstanbul Beşiktaş'ta, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta ağaçlık alanda yangın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde belediye ekiplerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ağaçların alev aldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ağaç ve çalılar alev alev yandı.

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