Beşiktaş'ta araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı. Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.

09.06.2021 - 15:05

Beşiktaş'ta araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda alev alev yanan otomobil trafiği aksattı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...