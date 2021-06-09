Beşiktaş'ta araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı. Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.
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09.06.2021 - 15:05
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda alev alev yanan otomobil trafiği aksattı.
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