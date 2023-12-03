Beşiktaş'ta asker uğurlama konvoyu yolu trafiğe kapattı

İstanbul Beşiktaş'ta asker uğurlama töreni yapan bir grup yolu trafiğe kapattı.



Olay, akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Asker uğurlama konvoyu yapan bir grup, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı.

Araçlarından inerek yolun ortasında askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atan grup, bir süre sonra araçlarına binerek kornalar eşliğinde ilerledi.

O anlar trafikte ilerlemeye çalışan otobüsün yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, asker konvoyu yapan grubun yolu kapattığı ve otomobillerin camından sarkarak eğlenenler görülüyor.