Beşiktaş'ta bankada yangın

İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de başlayıp bankanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü.

Beşiktaş'ta bankada yangın

, saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı.

Bankanın ATM’sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde trafiğini kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Emekli maaşında taban ne olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Karı-kocanın evde sır ölümü

Karı-kocanın evde sır ölümü

Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? (Doğan Kalafat'ın özgeçmişi)

Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? (Doğan Kalafat'ın özgeçmişi)

Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Türkiye Judo Federasyonu milli sporcu Döndü Yeşilyurt için CAS'a gidiyor

Türkiye Judo Federasyonu milli sporcu Döndü Yeşilyurt için CAS'a gidiyor

Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı! Açıklaması şaşırttı: Merakım var, biriktiriyorum

Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı! Açıklaması şaşırttı: Merakım var, biriktiriyorum

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...