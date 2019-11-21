Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Berrak K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
"ALKOLLÜYDÜM İKİ TOKAT ATTIM"
Berrak K'nın emniyet ifadesinde “Alkollüydüm, kafam bozuktu, iki tokat attım” dediği öğrenildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçen salı günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.