Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadına tutuklama talebi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçen salı günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.
Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Zanlı, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
"ALKOLLÜYDÜM İKİ TOKAT ATTIM"
Berrak K'nın emniyet ifadesinde “Alkollüydüm, kafam bozuktu, iki tokat attım” dediği öğrenildi.