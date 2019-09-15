Beşitktaş'ta Dikilitaş Mahallesi Balmumcu Derece Sokağı'nda yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey metro inşaatı Fulya durağına giden Murat. Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde bulunan sürücü kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye kaldırırken beton mikserinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi
Anadolu AjansıTürkiye
Beşiktaş'ta beton mikseri beton mikseri, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Beşitktaş'ta Dikilitaş Mahallesi Balmumcu Derece Sokağı'nda yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey metro inşaatı Fulya durağına giden Murat. Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.