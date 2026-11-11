Beşiktaş'ta çalıntı motosikletle cinayet: Çalıların arasında yakalandılar
11.11.2026 10:01
Saldırganların biri 18, diğeri 17 yaşında.
İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıda bir kişi öldü. Şüpheliler bir koruda çalıların arasında yakalandı.
İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen iki kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine iki merminin isabet ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
MOTOSİKLETİ TERK EDİP KAÇTILAR
Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin takibin ardından kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Arnavutköy Mahallesi'nde terk ettikleri belirlendi.
Bulunan motosikletin 1 Kasım'da Esenler'den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin drone desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin koruya kaçtıkları belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı.
Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği tespit edilen Musa O. (17), çalıların altına saklanmış halde yakalandı.
Her iki şüphelinin de üçer suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.