Beşiktaş'ta çalıntı motosikletle cinayet: Çalıların arasında yakalandılar

İstanbul Beşiktaş 'ta bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen iki kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine iki merminin isabet ettiğini belirledi.