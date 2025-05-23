Beşiktaş'ta cinayet: Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü

İstanbul'da üniversite öğrencisi genç kız, eski Yeşilçam oyuncusunu öldürdü. Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş’taki evine geldi. Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi (20) evine davet etti. ARALARINDA KAVGA ÇIKTI, BIÇAKLA SALDIRDI Eve gelen üniversite öğrencisiyle Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan Fatma Gülsüm P. Sulukahya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. SULUKAHYA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Katil zanlısı Fatma Gülsüm P.

KAÇAN ÖĞRENCİ KISA SÜREDE YAKALANDI



Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, Fatma Gülsüm P.'nin binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Mehmet Serdar Sulukahya