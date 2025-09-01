Beşiktaş'ta çöp konteynerinde bebek bulundu: Anne gözaltında

İstanbul Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebek cesedini çöp konteynerinin yanına bırakan anne E.A., gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde bebek bulundu: Anne gözaltında

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEBEĞİN ANNESİ GÖZALTINDA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta çöpte bebek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta çöpte bebek cesedi bulundu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...