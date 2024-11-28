Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Bebek sahilinde kardeşleri bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Ekipler, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla tarıyor, çalışmaları kardeşlerin ailesi yakından takip ediyor. Aile üyeleri, botlara binerek aramalara destek vermeye çalışıyor.



23 Kasım'da sahilde yürüyüş yaparken Ayşe Can'ın suya düşmesi üzerine, kardeşi Velat Can ablasının arkasından atlamış ve suda kaybolmuştu. İki kardeşten haber alınamazken aileleri polise başvurmuştu.



İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.