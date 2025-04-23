Beşiktaş'ta depremde çatısı zarar gören bina tahliye edildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında Beşiktaş Çarşı'daki 3 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü.



Düşme neticesinde yaralanan olmazken, vatandaşlar durumu itfaiye, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.



Zabıta ekipleri, çatı parçalarının düştüğü alanın çevresine güvenlik şeridi çekti.



Bina tahliye edilirken, yetkililer vatandaşları hasarlı binadan uzak durmaları konusunda uyardı.



Bölgedeki bir dönercide çalışan Erhan Öztürk, müşteriler masalardayken bir ses duyduğunu belirterek, ''Bir taş ayağımın dibine düştü. Müşteriler koşmaya başladı. Ben de donup kaldım. Tüm siparişler de elimde kaldı.'' diye konuştu.



Görgü tanığı Bekir Erarslan ise çalıştığı esnada deprem olduğunu ve ardından çatıdan parçaların düştüğünü anlatarak, polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye geldiğini, kimseye bir şey olmadığını kaydetti.