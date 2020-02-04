Beşiktaş'ta durağa dalan şoför için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta durağa girerek 1 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü hakkında istenen ceza belli oldu.

Savcılık, zanlı Necdet Karakuş hakkında ''Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Zanlı, geçtiğimiz yıl kasım ayında kullandığı otobüsle durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmıştı. Kazanın ardından otobüsten inerek bir kişiyi kolundan bıçaklayan zanlı, Beşiktaş iskelesinden denize atlamıştı.



Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını ve otobüsün kameralarını bozduğunu itiraf etmişti.

1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı olay sonrası Karakuş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

VİDEO: ŞOFÖRÜN KAZADAN ÖNCE KAMERAYI BOZDUĞU ANLAR