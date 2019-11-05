Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün ifadesi: Bir gece önce uyuşturucu kullandım

Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş'un sorgusunda olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği öğrenildi.

1d1052e732b262ee66f98299a1ff51b1.jpg
1d1052e732b262ee66f98299a1ff51b1.jpg

DHA 05.11.2019 - 16:38 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 17:19

İlişkili Haberler

Beşiktaş’ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı

Beşiktaş’ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı

Beşiktaş meydanında otobüs durağa daldı

Beşiktaş meydanında otobüs durağa daldı

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Şüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU İTİRAFI

Şüpheli Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi.

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...