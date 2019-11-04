Beşiktaş'ta durağa giren otobüs şoförü adliyeye sevkedildi

İstanbul Beşiktaş'ta durağa giren otobüs şoförü adliyeye sevkedildi. Dün meydana gelen kazada bir kişi ölürken 12 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardında şoför otobüsten bıçakla çıkıp, denize atlamıştı.

beşiktaş otobüs1.jpg
beşiktaş otobüs1.jpg

ntv.com.tr 04.11.2019 - 14:59 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 15:01

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün meydana gelen kazada yeni bir gelişme yaşandı. 

Durağa girerek bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü adliyeye sevkedildi. 

BEŞİKTAŞ'TAKİ KAZA

Beşiktaş-Ortaköy istikametinde 27E numaralı özel halk otobüsü  kontrolden çıkarak durağa girdi.

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü kazanın ardından tepkiler üzerine elinde bıçakla araçtan inip kaçmaya çalışırken denize atladı.

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.

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