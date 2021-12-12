Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.12.2021 - 09:02

Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 yaralı

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Abdülhamit B. (29), Levent Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir eğlence mekanından çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Abdülhamit B., sağlık ekiplerince SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, yaralı Abdülhamit B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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